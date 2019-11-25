"رئيس وكالة الفضاء": طيبة 1 ملك خاص لمصر وسيتم استخدامه لمدة 15 عام





قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي طيبة 1 هو ملك خالص لمصر وسيتم استخدامه لمدة 15 عام وبالتالي سيراعي أسعار الخدمات المنافسة الموجودة من الشركات الأخرى التي تقدم خدمات الاتصالات التقليدية، وستكون في متناول الجميع، وستقوم بتقديم خدماته الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية وهي مملوكة للحكومة المصرية، ستحدد اسعار تنافسية تناسب المستهلك وتقدم اسعار مقبولة وجودة أعلى فى خدمات الاتصالات، بجانب خدمات الشركات التجارية.





وأشار "القوصي"، في تصريحات لـ"الفجر" إلى أن القمر طيبة 1 سيساعد بشكل كبير في تقديم خدمات الجيل الخامس ويضع مصر في مقدمة الدول الناشئة، القادرة على تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس بسهولة من خلال اتصالات الأقمار الصناعية عالية الجودة، خصوصًا أن الجيل الخامس هو الداعم الرئيسي للثورة الصناعية الرابعة حيث تعتمد الشركات بشكل أساسي فيه على الاتصالات والانترنت بين الآلات والتحكم عن بعد، وهو ما سيساعد شركات البترول والتنقيب عن الثروة المعدنية.







