نسرين طافش تُطلق مُبادرة للقراءة مع مُحبيها عبر "الإنستجرام"

أطلقت الفنانة نسرين طافش، مبادرة للتشجيع على القراءة، حرصًا منها على أهمية القراءة في تنوير العقول، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت نسرين صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية تي شيرت بأكمام طويلة باللون الأبيض، وجينز باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها،وأكملت إطلالتها بميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.



وعلقت نسرين على الصورة قائلة:"الحب و الجمال، قررت ابدا معاكم فقرة جديدة شهرية، #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين".





وأضافت نسرين قائلة :"كل شهر رح نخلص مع بعض قراية كتاب، رح اختارلكون كتب ممتعة و قوية، غيرتلي حياتي نحو الأفضل و خلتني عيش بعالمي بسلام و سعادة".



وتابعت نسرين قائلة:"رغم التحديات الموجودة بحياتنا كلنا، لكن تغيير ردة فعلي على الأشياء، و تغيير فهمي الها غيرت حياتي بشكل جميييل".





وأكملت نسرين كلامها قائلة:" و آخر الشهر بفتح باب طرح الأسئلة ببوست، و تاني يوم منعمل لايف لنناقش الكتاب و جاوب على أسالتكم، و ممكن يكون معانا باللايف ضيف أو ضيفة يحكولنا كمان عن الكتاب، و رح اعمل مسابقة، رح اطرح سؤال من الكتاب، و اللي بيجاوب صح، رح يربح هدية حلوة مني".





واستطردت نسرين قائلة:" ملاحظة خلي هدفك إنك تتنور و تتعلم و ترتقي بأفكار و بحياتك، الجائزة مجرد تحفيز جانبي، ما حدى يتحجج و يقول ما عندي وقت كلنا منقعد بالساعاااات على أشياء بلا معنى ب السوشال ميديا، و منشتكي من قلة الوقت، أول كتاب معانا رح ابدأ فيه استثنائيا نقراه و نخلصو على مدى شهرين مش شهر واحد، لانه كبير و صفحاته كتيرة و معلوماته زاخرة و لكن سحرية و مبهجة و ممكن تكون صادمة ايجابياً للبعض، لتعرفو شو هو الكتاب تابعو المنشور القادم ".