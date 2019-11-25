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طنطا يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:42 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تدريباته اليوم الإثنين علي الملعب الرئيسي بنادي طنطا إستعدادا لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مباراة طلائع الجيش التي أنتهت بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي.

ويواجه طنطا نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا يوم الأربعاء القادم في تمام الثانية والنصف عصرا.

يذكر ان طنطا قد تعادل سلبيا أمس أمام فريق طلائع الجيش فى اطار مباريات الاسبوع الرابع للدورى الممتاز، ليحتل المركز المركز الثاني عشر برصيد خمسة نقاط ، حيث خاض أربعة مباريات فاز في واحدة وتعادل في إثنين وتلقي هزيمة وحيدة.

وكانت قرعة كأس مصر التى أجريت أمس الأحد من قبل لجنة المسابقات بمقر اتحاد الكرة المصرى أسفرت عن وقوع طنطا فى مواجهة اسوان على ملعب الأخير بأسوان.

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