تايلور سويفت تصنع التاريخ في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs 2019

لحظة صنع تاريخ أخرى ل تايلور سويفت، وفقًا ل E News، فإن تايلور عرفت أن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMas 2019، ستكون ليلة خاصة لها، فقد تسلمت جائزة Artist of the Decade أمام أقرانها الموسيقيين.



ولكن خلال البث المباشر من مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، صنعت تايلور التاريخ من خلال الفوز بجوائز موسيقى أمريكية أكثر من أي فنان آخر.



بينما سجل مايكل جاكسون الرقم القياسي ب 24 جائزة، فقد تجاوزته تايلور بعد فوزها بجائزة فنان العام عن ألبوم البوب روك المفضل بعنوان Lover.



جاء هذا الإنجاز بعد عام واحد فقط من تاريخ تايلور، الذي حققت فيه أكبر عدد من جوائز AMAs لفنانة.

قالت تايلور في خطابها خلال الحفل أنها شهدت خلال السنة الأخيرة من حياتها، بعضًا من أكثر الأوقات المذهلة، وأيضًا من أصعب الأشياء التي مررت بها في حياتها، وليس الكثير منها أشياء لم تكن علنية، وأردات أن تشكر المشجعون كثيرًا، لكونهم الشيء الذي كان ثابتًا في حياتها، وقالت عن مجال عملها أنه غريب حقًا.



وتشاركت تايلور مع الجمهور، حيث قالت أنها تشعر بأنها إما أن ترتفع أو تنخفض، وأن الناس يحبونك أو لا يفعلون ذلك، أو أنك تشعر بالضيق تجاه نفسك، لكن الأشخاص الذين يتشبثون هناك من أجلك هم الأشخاص الذين لن تنساهم أبدًا.



وتابعت تايلور قائلة: أن هذا العام بالنسبة لها كان كثيرًا، لقد كان كثيرًا من الخير، وكثير من التعقيد حقًا، وهكذا نيابة عن عائلتها وعن نفسها، تشكر الجميع كثيرًا على وجودهم وعلى رعايتهم.



إذا كنت تعتقد أن عرض جائزة الليلة كان مميزًا، فقد يكون هناك الأفضل لاحقًا، حيث أنه في الأسبوع الماضي فقط، حصلت تايلور عن ألبومها Lover بثلاثة ترشيحات.Grammy 2020





وأضافت تايلور في نهاية خطابها: أنها في ذهول من كونها مرشحة ضد بعض الفنانين الأيقونات، وقالت أن ليلة الحفل كانت ليلة رائعة، مليئة بأروع العروض التي لا تنسى، وهذه سنة عظيمة في الموسيقى، وأن الفنانون الجدد مجانين!، وهي محظوظة لكونها في الحفل، وتعرف أن كل خطوة هي على الطريق، وشكرت الجميع مرة أخرى.



ومن المقرر أيضًا أن تذهب تايلور لحضور بعض الحفلات الموسيقية الخاصة هذا الصيف، بما في ذلك Lover Fest في جنوب كاليفورنيا وماساشوستس، وبعد كل شيء، لا يمكن أن تنسى تايلور أبدًا المشجعين.

