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وسط إقبال من آلاف الشباب المصريين.. ملتقى "شغلني" الخامس يحقق نجاحًا كبيرًا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:37 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات.

وانعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن. وحرصت اورنچ مصر على المشاركة  في ظل دعمها لكافة الأنشطة التي تدعم الشباب المصري وتعمل على تحسين جودة الحياة في مصر وتساند جهود الدولة للنمو بالاقتصاد.  

وكانت "اورنچ مصر" قد أطلقت في وقت سابق خدمة حصرية تتيح لعملائها التعرف على أحدث وظائف "شغلني" المتاحة لدى الشركات الكبرى في مصر. وتوفر الخدمة فرصة التعرف بشكل دائم على أحدث الوظائف المتاحة في جميع القطاعات بكبرى الشركات، من خلال رسائل نصية قصيرة. جدير بالذكر أن الوظائف التي يوفرها موقع "شغلني" تضمن حدا أدنى مميز للرواتب فضلا عن مزايا وحوافز أخرى كبرامج التأمين الطبي والاجتماعي.

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