"جريمة مروعة" بسوهاج.. عاطل يسمم زوجته ويرميها في الشارع لإرضاء أمه وشقيقته

في واقعة مأساوية، أبطالها الزوج وأمه وشقيقته، في قرية عنيبس بسوهاج، أقدم عاطل على تسميم زوجته إرضاء لهما.





ولفظت "دينا"، 24 عاما، أنفاسها الأخيرة، وذلك بعد أن تناولت الطعام الذي أحضرته لها أخت زوجها "داليا" وحماتها، حيث قدم لها الطعام زوجها بنفسه.





ومنع زوجها ابنته ذات الأربعة أعوام من تناول الطعام مع والدتها، كما شرع إلى ضربها وإلقائها في الشارع مع أطفالهما عقب تناولها الطعام المسوم.





وذهبت المجني عليها إلى والدتها غارقه بدمائها السائلة، لتنقلها مسرعة إلى المستشفى، لتلقى مصرعها.





وكان تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغاً يفيد بوصول "دينا" جثة هامدة لمستشفى طهطا العام إثر تسممها، وتم تشريح الجثة، والتحفظ على "ح" زوج المجني عليها ووالدته وأخته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتجري النيابة التحقيقات معه.



