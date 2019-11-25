Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأوراق المطلوبة لسهولة التسجيل في حساب المواطن

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
حساب المواطن
حساب المواطن
Advertisements
كشف حساب المواطن، البرنامج لسعودي عن الأوراق المطلوبة، من الراغبين في الاستفادة من دعم البرنامج، والمستوفين الشروط، وتتمثل الاوراق لمطلوبة في التالي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في حساب المواطن أن يكون لديه هوية وطنية وكارت العائلة، بجانب إعطاء البرنامج كافة التفاصيل حول العمل الذي تعمله، والراتب الذي تتقاضاه.

يطلب التسجيل في حساب المواطن، معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة، ولا يجب إخفاء دخل لزوجة عن البرنامج، بل يجب الإفصاح عن الدخل إن وجد.

من الضروري أن يكون حسابك نشط ولديك رقم أيبان بنكي.

وفي حالة عدم تواجدك في أي وظيفة، ولا تتقاضى أموالا، يتطلب بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل.

من الضرورة ولكي يحقق التسجيل في حساب المواطن ألا يتجاوز راتبك الشهري عن عشرين ألف ريال.

وللاستعلام عن التفاصيل الأخرى في البرنامج، عليك الدخول عبر رابط حساب المواطن الأساسي، اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رابط حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن الاوراق

أخبار تهمك

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كلوب يستبعد محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 15 دقيقة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 21 ساعة

الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

منذ ساعة

فايلر يمنع عبد الحفيظ من السفر إلى تونس

منذ 38 دقيقة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

للمستفيد من دعم البرنامج| رقم حساب المواطن الأصلي هو 19912.. وهذا رابط خدمة صوتك مسموع

تعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

حساب المواطن يعلن فترة دراسة الأهلية للمتقدمين للحصول على الدعم

حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة دعم دفعة شهر سبتمبر.. إليك شروط الاستحقاق

حساب المواطن يكشف موعد دراسة أهليته للاستفادة

حساب المواطن يعلق على فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status