الأوراق المطلوبة لسهولة التسجيل في حساب المواطن

كشف حساب المواطن، البرنامج لسعودي عن الأوراق المطلوبة، من الراغبين في الاستفادة من دعم البرنامج، والمستوفين الشروط، وتتمثل الاوراق لمطلوبة في التالي:





يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في حساب المواطن أن يكون لديه هوية وطنية وكارت العائلة، بجانب إعطاء البرنامج كافة التفاصيل حول العمل الذي تعمله، والراتب الذي تتقاضاه.





يطلب التسجيل في حساب المواطن، معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة، ولا يجب إخفاء دخل لزوجة عن البرنامج، بل يجب الإفصاح عن الدخل إن وجد.





من الضروري أن يكون حسابك نشط ولديك رقم أيبان بنكي.





وفي حالة عدم تواجدك في أي وظيفة، ولا تتقاضى أموالا، يتطلب بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل.





من الضرورة ولكي يحقق التسجيل في حساب المواطن ألا يتجاوز راتبك الشهري عن عشرين ألف ريال.



