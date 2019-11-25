20 لاعبا في قائمة الفيوم لمواجهة سوهاج





اختار محمد يوسف المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى قائمة تضم 20 لاعب وذلك استعداد لمواجهة سوهاج الرياضى بالمباراة التى تجمع بين الفريقان غدا الثلاثاء بملعب استاد سوهاج بمنافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وضمت قائمة الفريق كلا من ( احمد البحيرى وحمادة الدسوقى واسلام عماد ومحمود الحسيني وأحمد زكى وجابر جابر وايمن شوقى ومحمد عيظ وأحمد سعد وادهم حسن وأحمد عماد ومحمد محمود وكريم الشافعى وعمرو الفيومى ومحمد رفعت وأحمد عويس وأحمد الارموطى وأحمد عبد الباقى وأحمد البليدى وزكربا عبد العليم .



فيما يغيب عن الفريق الثلاثى عصام عمران وأحمد عبد العزيز وأحمد تيمور للإصابة .



وكان محمد يوسف قد تولى منصب المدير الفنى عقب تقدم محمد محسن ابو جريشة باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام شبان قنا بالجولة الماضية .



ويحتل الفيوم للمركز العاشر برصيد 5 نقاط جمعهما من فوز بمباراة وتعادل بمباراتين وتلقى الهزيمة أمام تليفونات بنى سويف وشبان قنا .

فيما يحتل سوهاج بقيادة نبيل محمود المدير الفنى للفريق المركز الثانى عشر برصيد نقطتين وتلقى الهزيمة فى ثلاث مباريات وتلقى الفريق هزيمة بالاسبوع الماضى أمام ديروط بملعبه بهدف نظيف .



ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر مدربا عاما واحمد لطيف مدرب وحمادة السيد مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا إداريا ونادى محمد واحمد عبد الناصر جهاز طبي .