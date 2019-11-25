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وفاة شقيقة الرئيس الإيراني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:33 م
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روحاني
روحاني
وكالات
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توفيت اليوم الإثنين، صديقة فريدون، شقيقة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت وكالات أنباء إيرانية.

 

وأصدر مكتب الرئيس الإيراني،  بيانا عزى حسن روحاني لوفاة شقيقته، وأشار إلى أنها توفيت بعد فترة من الصراع مع المرض.

 

وقدم علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران التعازي لروحاني، وأرسل برقية لروحاني تضمنت ذلك، وكذلك عزى كلا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني والنائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، الرئيس الإيراني في وفاة شقيقته.

 

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الزراعة محمود حجتي، استقالته من منصبه، والتي تقدم بها بسبب انتشار الفساد في الوزارة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها.

 

وبحسب الوكالة، قد أعلن متحدث باسم مجلس الشورى الإيراني أن الرئيس حسن روحاني قبل الاستقالة.

 

وكانت احتجاجات عارمة لمزارعين، اندلعت في ناحية «شاوور» التابعة لمدينة شوش بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، اعتراضاً على منع الزراعة من قبل عناصر النظام الملالي.

 

وشهدت المظاهرات مواجهة شديدة مع رجال الأمن الداخلي، الذين أرادوا منع زراعتهم، علمًا أن هذه الناحية تعرضت لسيول مدمرة قبل ثلاثة أشهر.


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الكلمات المفتاحية

وفاة شقيقة روحاني ايران الرئيس الايراني

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