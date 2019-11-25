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فايلر يمنع عبد الحفيظ من السفر إلى تونس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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عبد الحفيظ
عبد الحفيظ
محمد الصو
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة سفر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إلى تونس، قبل مواجهة الجونة بالدوري العام.

وجاء رفض فايلر، بسبب رغبته في بقاء عبدالحفيظ للقيام بدوره وعدم الاستعانة بمباراة الجونة، بالرغم من استعداد عبدالحفيظ للسفر خلال الساعات الماضية للترتيب من أجل مواجهة النجم الساحلي، بدوري أبطال إفريقيا.

واكتفى فايلر، بسفر سمير عدلي المدير الإدارى للقيام بهذا الدور في تونس واختيار فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل سفر البعثة صباح غدً الثلاثاء.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي علي ستاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي مهند مجدي عضو مجلس الإدارة براسة بعثة الفريق الأحمر في تونس.

ويتواجد فريق الأهلي في الجونة حاليًا استعدادا لمواجهة الأخير في الخامسة مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز..

ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الاثنين لإعلان التشكيل ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلي استاد الجونة.

ويقوم فايلر المدير الفني للأهلي بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال هذه المحاضرة وواجبات كل لاعب، ثم يعلن بعدها التشكيل الذي سيخوض المباراة.

ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤحلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
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