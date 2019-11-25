"القوصي": القمر الصناعي "طيبة 1" يقضي على ضعف البنية التحتية للاتصالات في مصر

قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن مشروع طيبة 1 يعتبر أ حد العناصر الاساسية في التحول الرقمي، كما أنه يساهم في تحويل مصر لمحور لنقل البيانات من أوروبا لأفريقيا.



وأضاف "القوصي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن القمر وظيفته تقديم خدمات الاتصالات التليفونية والانترنت لجميع المناطق على مستوى جمهورية مصر العربية بالتوازي مع شبكة الاتصالات الأرضية وشبكات المحمول الموجودة والتي تنقل الاتصالات بالطرق التقليدية المعروفة، حيث سيقدم القمر المصري خدمات الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية ويتم استقبالها من خلال طبق الدش والريسيفر المتوفر بأى منزل ومن خلال راوتر جديد مخصص لهذا الغرض، وهو ما سيحدث طفرة في خدمات الاتصالات في مصر.





وأكد "القوصي"، أن خدمات الاتصالات بالأقمار الصناعية تتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه مد البنية التحتية التقليدية للاتصالات التي تتمثل في شبكات الالياف الضوئية أو أبراج المحمول والتي يصعب مدها في بعض المناطق الجبلية الوعرة ويحرم أهالينا في بعض المناطق من خدمات الاتصالات والانترنت، حتى في بعض المناطق بالقاهرة التي تعاني من ضعف خدمات الاتصالات.