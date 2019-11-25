"يومكم جميل زي قلوبكم".. رامي جمال من داخل غرفة نومه

شارك المطرب رامي جمال، جمهورة بصورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهر "جمال" في الصورة من داخل غرفته، يرتدي تيشرت أبيض، وعلق عليها قائلا :"يومكم جميل إنشاء الله".



من ناحية آخرى إنتهى الفنان رامى جمال من وضع اللمسات الأخيرة من ألبومه الجديد المقرر طرحة قريبا بالأسواق، قبل عيد الكريسماس.

وتعاون "جمال" فى الألبوم مع عددًا كبيرأ من أكبر الشعراء، والملحنين، في الوطن العربي، ومن أبرزهم " أمير طعيمة، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، والملحن أحمد إبراهيم، والملحن ياسر نور، والملحن أحمد المغربي، وآخرهم سامر سليمان".



تصدر الفنان رامي جمال تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ أسبوع، ذلك بعد إعلانه بإصابته بمرض البهاق، وعبر من خلال منشوره عن مضايقته بسبب إستقبال البعض لمرضه من خلال البعد عنه وعدم السلام بالايد خوفًا من إصابتهم بالعدوى، وطالبه البعض بالبحث عن مجال عمل جديد بعيدًا عن الأضواء حيث أن هذا لا يتناسب مع طبيعة مرض البهاق من وجهة نظرهم.