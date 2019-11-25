لهذا السبب بُشري تُسافر إلى السعودية غدًا

كشفت الفنانة بُشري عن مشاركتها في ندوة بعنوان "الأمل"، في دُبي،وذلك برعاية شبكة قنوات "mbc"، وتُعقد هذه الندوة غدًا الثلاثاء المُوافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



آخر أعمال بشري الدرامية



وفي سياق آخر، يُشار إن آخر أعمال بشرى الدرامية هو مسلسل "عوالم خفية" والمُسلسل تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2018.



ودارت أحداث "عوالم خفية" حول الصحفي هلال كامل الذي يجد مذكرات مُمثلة قُتلت منذ سنوات،وسُجل الحادث على أنه حادث انتحار، وبعد تطلعه على مذكراتها، تيقن من أنها قُتلت على أيدي أحد الفاسدين، خوفًا من إظهار أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما قررت الإبتعاد عن الأضواء والشُهرة .



أبطال مسلسل "عوالم خفية"



مسلسل "عوالم خفية"بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقي، فتحي عبد الوهاب، بشرى، خالد أنور، هند عبد الحليم، صلاح عبد الله، هبة مجدي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامي إمام.

