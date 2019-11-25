تابسي بانو ترفض التحدث بالهندية خلال مهرجان غوا السينمائي "IFFA"



تابسي بانو، هي من بين الممثلات في هذه الصناعة اللاتي لا يخجلون عن التعبير عن رأيهن في العلن، وكما فعلت تابسي في الماضي حيث قامت بإسكات رئيسها، وهي تواصل القيام بذلك حتى الآن.





ودُعت مؤخرًا تاپسي كمتحدثة، في مهرجان الهند السينمائي الدولي في غوا، وبينما كانت تتفاعل مع الجمهور في هذا الحدث، قطع أحد الحاضرين حديثها، وطلب منها التحدث باللغة الهندية، لأنها ممثلة أفلام هندية، فأجاب تابسي قائلة أنه يمكنها التحدث باللغة الهندية بالكامل، ولكن هل سيفهم جميع الحضور الهندية.





وأضافت تابسي أنها أيضًا ممثلة جنوب هندية، ويمكنها التحدث باللغة التاميلية والتيلجو أيضًا.





فهتف الحاضرين لها، حيث أعطت ردًا مناسبًا للضيف.



على صعيد العمل، قدمت الفنانة تابسي مؤخرًا العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وهي"فيلم Badls وقد عرض في 8 مارس 2019، ويدور الفيلم سيدة أعمال تجد نفسها محبوسة في غرفة بالفندق مع جثة حبيبها الميت، وتستأجر محامي مرموق للدفاع عنها، ويعملون سويًا لمعرفة ما حدث بالفعل".





وقدمت أيضًا فيلم Game Over وقد عُرض في 13 يونيه 2019، وهو فيلم إثارة هندي.





وفيلم Mission Mangal وقد عُرض في 15 أغسطس 2019، وقصته بناءً على الأحداث الحقيقية التي قامت بها منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" في إطلاق مهمة المريخ المدارية "Mangalyaan" بنجاح، مما يجعلها أقل تكلفة إلى المريخ.





وأيضًا فيلم Saand Ki Aankh وقد عُرض مؤخرًا في 25 أكتوبر 2019، ويدور حول سيدتان، تشاندرو تومار وبراكاشي تومار، اللتان تجاوزت سن الستين من العمر، وتلهمان النساء الأخريات في الهند عندما يبرهنن على مهاراتهن الخبيرة في الرماية.



ومن أفلام تابسي القادمة في 2020

Jana Gana Mana – Rewind – Thappad - Rashmi Rocket



قدمت تابسي بانو إجابة ملائمة، لأحد الحاضرين الذي طلب منها التحدث باللغة الهندية، خلال مهرجان في غوا.