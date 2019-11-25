Advertisements
Advertisements
Advertisements

تابسي بانو ترفض التحدث بالهندية خلال مهرجان غوا السينمائي "IFFA"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
قدمت تابسي بانو إجابة ملائمة، لأحد الحاضرين الذي طلب منها التحدث باللغة الهندية، خلال مهرجان في غوا.

تابسي بانو، هي من بين الممثلات في هذه الصناعة اللاتي لا يخجلون عن التعبير عن رأيهن في العلن، وكما فعلت تابسي في الماضي حيث قامت بإسكات رئيسها، وهي تواصل القيام بذلك حتى الآن.


ودُعت مؤخرًا تاپسي كمتحدثة، في مهرجان الهند السينمائي الدولي في غوا، وبينما كانت تتفاعل مع الجمهور في هذا الحدث، قطع أحد الحاضرين حديثها، وطلب منها التحدث باللغة الهندية، لأنها ممثلة أفلام هندية، فأجاب تابسي قائلة أنه يمكنها التحدث باللغة الهندية بالكامل، ولكن هل سيفهم جميع الحضور الهندية.


وأضافت تابسي أنها أيضًا ممثلة جنوب هندية، ويمكنها التحدث باللغة التاميلية والتيلجو أيضًا.


فهتف الحاضرين لها، حيث أعطت ردًا مناسبًا للضيف.

على صعيد العمل، قدمت الفنانة تابسي مؤخرًا العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وهي"فيلم Badls وقد عرض في 8 مارس 2019، ويدور الفيلم سيدة أعمال تجد نفسها محبوسة في غرفة بالفندق مع جثة حبيبها الميت، وتستأجر محامي مرموق للدفاع عنها، ويعملون سويًا لمعرفة ما حدث بالفعل".


وقدمت أيضًا فيلم Game Over وقد عُرض في 13 يونيه 2019، وهو فيلم إثارة هندي.


وفيلم Mission Mangal وقد عُرض في 15 أغسطس 2019، وقصته بناءً على الأحداث الحقيقية التي قامت بها منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" في إطلاق مهمة المريخ المدارية "Mangalyaan" بنجاح، مما يجعلها أقل تكلفة إلى المريخ.


وأيضًا فيلم Saand Ki Aankh وقد عُرض مؤخرًا في 25 أكتوبر 2019، ويدور حول سيدتان، تشاندرو تومار وبراكاشي تومار، اللتان تجاوزت سن الستين من العمر، وتلهمان النساء الأخريات في الهند عندما يبرهنن على مهاراتهن الخبيرة في الرماية.

ومن أفلام تابسي القادمة في 2020
Jana Gana Mana – Rewind – Thappad - Rashmi Rocket
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 5 ساعات

الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

منذ ساعة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. كلوب يستبعد محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 21 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يمنع عبد الحفيظ من السفر إلى تونس

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد نور: رفضت عرض شركة هندية للغناء لعدم إجادتي لغتهم

تعرف على تفاصيل فيلم اميتاب باتشان الجديد

عرض "Golly Boy" بمهرجان الفيلم الهندي في ملبورن

تابسي بانو تقترب من تجسيد دور أول فارسة هندية بسباقات الخيل

أكشاي كومار ينظم عرضا خاصا لفيلمه الجديد لطلاب المدارس

ولاية "ماهاراشترا" الهندية تلغي الضرائب على فيلم "أكشاي كومار" الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status