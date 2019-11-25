وزيرة الثقافة تفتتح فرع مكتبة مصر العامة بكفرالدوار (صور)

افتتحت قبل قليل، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسفير رضا الطايفي رئيس مكتبات مصر العامة، والأستاذ أحمد الهواشي مدير مكتبة دمنهور العامة.



وتقع مكتبة كفر الدوار بشارع أحمد عرابي ومقامة على مساحة إجمالية 1250 متر مربع بالإضافة إلى 350 متر مربع حديقة مجاورة، وتضم مبنيين، المبنى الأول به عدد 2 قاعة "قاعة للكبار بالدور الأرضي وقاعة للشباب بالدور الثاني"، والمبنى الأخر يضم ثلاث قاعات "الدور الأرضي قاعة للأطفال مجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية، وشاشة تفاعلية وكافة وسائل تعليم الأطفال والرسم والأشغال، لخدمة جميع الأعمار بداية من سن 4 سنوات.



بينما يضم الدور الثاني بمكتبة كفرالدوار قاعة ندوات ومؤتمرات وورش العمل المختلفة، والدور الأخير يضم قاعة الحاسب الآلي المجهزة بأحدث النظم والأجهزة لعقد الدورات المتخصصة في الحاسب الآلي واللغات وتنمية الموارد البشرية والدورات"، كما تضم المكتبة 20 ألف عنوان بعدد 30 ألف نسخة، ويمكن للعضو المشترك بالمكتبة استعارة 5 كتب في كل مرة.



وقال أحمد الهواشي، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إن مكتبة كفر الدوار شهدت اللمسات الختامية من فرش وتجهيز بالمعدات والأجهزة المختلفة، والتي تعد منارة ثقافية أخرى على أرض محافظة البحيرة وستثرى العمل الثقافي وتنمية الوعي الاجتماعي بالمدينة، حيث سيتم عمل بروتوكول تعاون مع مدارس كفر الدوار لاستقبال الزيارات المختلفة للطلاب وعقد الندوات وورش العمل لهم مع منح عضوية مجانية للطلاب المتميزين والمتفوقين في مختلف المجالات.



كما ستقوم وزير الثقافة بافتتاح قصر ثقافة دمنهور، والمقام على مساحة ١١٢٩ مترًا بعد انتهاء أعمال المشروع التي أشرف على تنفيذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليصبح القصر جاهزًا لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة.



يضم مبنى قصر ثقافة دمنهور بدروم عبارة عن جراج يستوعب 15 سيارة وخزان للمياه ومخازن، ودور أرضي عبارة عن مسرح مجهز بأحدث معدات الميكنة والإضاءة والصوتيات لاستيعاب جميع العروض المسرحية ويتسع لعدد ٣٠٣ كرسي مقسمة إلى صالة وبلكون وملحق به قاعة لكبار الزوار وغرف للممثلين.



أما الدور الأول فيضم ديوان عام فرع ثقافة البحيرة ومقسم إلي مكاتب إدارية، والدور الثاني فيقع به "قصر ثقافة الطفل" وهو عبارة عن نادي تكنولوجيا معلومات للأطفال وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل تحتوي على أكثر من 2500 كتاب.



بينما يضم الدور الثالث لقصر ثقافة دمنهور، نادي للمرأة ونادي للعلوم ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وقاعة معارض وقاعة فنون تشكيلية ومرسم وقاعتين للحرف البيئية وقاعة تدريبات الفنون الشعبية ومكتبتين للكبار تضم ٥٧٤١ كتابا في ألوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة والعلوم بالإضافة لمجموعة كتب بطريقة برايل، ويضم الدور الرابع مجموعة من الغرف الفندقية لاستقبال الفرق الفنية.