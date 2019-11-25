هل يجوز قتل القطة بالسُم في حال الأذى؟ الإفتاء تُجيب

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: " هل يجوز سم القطة في حال الأذى؟".



وعقب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "لا يجوز سمها، وحال كانت القطة مؤذية يمكن إبعادها عنها بوضعها بجمعيات الرفق بالحيوان، لعلاجها ورعايتها".



وأضاف أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- علمنا أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، حيث قال:" عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْها حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ"، موضحًا أنه حال تحولت لكائن مسعور فيجوز ارتكاب اخف الضررين وقتلها.

