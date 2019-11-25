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أخبار البورصة المصرية .. "أسمنت سيناء "تتكبد خسائر بـ 313.7 مليون جنيه في 9 شهور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشفت البورصة المصرية اليوم عن  القوائم المالية المجمعة شركة اسمنت سيناء ، خلال أول 9 أشهر من 2019 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع في  خسائرها بنسبة 31.3%، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت صافي خسائر خلال الفترة  السابق ذكرها بمبلغ 313.7 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بلغ 238.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرا القوائم المالية المعلنة للبورصة المصرية ،أن مبيعات الشركة  ق تراجعت خلال التسع أشهر الأولي من 2019 الي 559.7 مليون جنيه مقابل 569.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت تكلفة مبيعات الشركة خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 703.3 مليون جنيه، مقابل 678.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة أن من مخاطر أسعار الفائدة هو إحتمالية أن تؤثر علي مبيعات الشركة المستقبلية ، موضحة أن أسعار الفائدة تدار من قبل الشئون المالية بها ، مضيفة أن أصول  الشركة وإلتزامتها ذات الفوائد البنكية  تتعرض لمخاطر أيضا بسبب أسعار الفائدة .


وسجلت  الشركة خسائر بلغت 35.25 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 31.2 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.

وهبطت مبيعات الشركة الي  187.23 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى يونيو الماضي، مقابل 155.74 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 346.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 307.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن في المقابل، ارتفعت تكلفة مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 424.54 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 345.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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