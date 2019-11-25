سيارة طائرة تفاعلية لطالب "نوعية المنيا" تفوز بالمركز الأول بمسابقة ريادة الأعمال "صور"





السيارة نفذها الطالب من خلال خامات تم إعادة تدويرها وتركيب شريحة لدائرة استقبال وإرسال تتحرك عن طريق ذراع تحكم عن بعد لتصلح للاستخدام في سيارات الإسعاف الطائر والكاميرات الطائرة، كما حصد المركز الثاني الطالب فادي عصام زكريا بالفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق بمشروعه تحت مسمى (Nidrosh Segret) للاقلاع عن التدخين ومقاومة آثاره، وجاء في المركز الثالث الطالب أحمد عثمان توفيق بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة عن مشروع (HHO) والذي يستخدم عناصر الماء لاستخراج الهيدروجين وضغطه بأنابيب لاستخدامه كوقود آمن للبيئة.



وأكد "عبد النبي" أن جامعة المنيا حريصة على فتح أفاق مختلفة لطلاب الجامعة، لتأهيلهم لسوق العمل وفتح المجالات أمامهم لعرض أفكارهم ولإبراز ميولهم العلمية بالمسابقات المتنوعة، وأضاف أن أقامة مسابقات لريادة الاعمال بالجامعة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلي أعمال تجارية، تضع الجامعة الأساس العلمي السليم لها وتقدم خبراتها الإرشادية للطلاب خلال مراحل التأسيس والنمو بطريق فعالة وغير تقليدية؛ لتتيح لهم أفكار ودراسات جدوي لمشروعات يمكن تطبيقها على أرض الواقع بعد تخرج الطالب وخوضه الحياة العملية، بغية الحصول على ربح وتحقيق الاستقلال المالي، من خلال تنمية مشروع أو شركة ناشئة.



قام بتحكيم المسابقة، الدكتور أدهم كامل نصر الأستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد عزت رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، والدكتور ماهر حسين عراقيب الأستاذ بكلية التربية الفنية، وأشراف علي المسابقة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة الشريف مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بالجامعة، والدكتور أمير طوبيا مسئول نادي العلوم بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، فوز الطالب حسين أحمد حسن، بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية بالمركز الأول عن مشروعه "سيارة طائرة تفاعلية"، التي شارك به بمسابقة ريادة الأعمال التي أطلقها نادي العلوم بإدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ضمن منافسات ضمت 35 مشروع وفكرة ريادية لطلاب كليات الجامعة الـ20.