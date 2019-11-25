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"19 قطعة حشيش داخل أحشائه".. سجن عاطل 3 سنوات حاول إدخال مخدرات لسجين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال شاور، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وأمانة سر محمد صالح بالسجن 3 سنوات للمدعو "ح.م.ع" عاطل، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وتعود القضية رقم 5180 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث سجن برج العرب بضبط شخص حاول إدخال مواد مخدرة خلال زيارة بالسجن.

وكانت تحريات ضباط مباحث سجن برج العرب توصلت قيام "ح.م.ع" عاطل لزيارة أحد أقاربه بالسجن اشتبهت فية الحراسة وبتفتيشة عثر بملابسه على مائة قرص لمخدر الباركينول وظهرت عليه علامات الارتباك وبعرضه على النيابة أمرت باتخاذ اللازم.

وبإجراء الإشاعات اللازمة عليه تبين وجود جسم غريب بداخل أحشائه فطلب منه إنزال ذلك الجسم بمحض إرادته وتم اصطحابه إلى الحمام فأخرجه وتبين به لفافة تحوي بداخلها على 19 قطعة لمخدر الحشيش.

 وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد إدخالها إلى أحد المساجين بسجن برج العرب.

وتحرر المحضر اللأزم وبعرضه على النيابة وبحوزته المضبوطات إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
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