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مراكز المنيا تزيل 4530 حالة تعد على أملاك الدولة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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الحملة
الحملة
أحمد الخميسي - هناء البشيري
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أزالت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، 4530 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 289 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الرابع عشر من الموجة منها 94 حالة إزالة تعدى بالبناء بمساحات 25661 مترمربع، و195 حاله إزالة زراعة على مساحة 23633 فدانا و23 قيراطا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

وفي نفس السياق تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجة 14 حيث تم ازالة حالات للمباني على مساحة 13152 مترمربع، واسترداد مساحة 4570 فدانا للأراضي الزراعية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، من استرداد 5054 فدانا أملاك دولة بالطريق الصحراوي الشرقي بقرية بنى صامت، وذلك في اطار جهود الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



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