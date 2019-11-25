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"نظرة تاخد العقل والقلب".. "درة" تغازل جمهور (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحرص الفنانة التونيسية "درة"، على مشاركة متابعيها بأحدث صورها وإطلالتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام".
ونشرت "درة" مجموعة من الصور لها، وظهرت ترتدي بلوزة سوداء، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، بالإضافة إلى إستخدام القليل من "الميك أب".

وعلقت على الصورة قائلاً" من عرض ومناقشة أفلام أمس"، ونالت الصور العديد من متابعيها، وجائت أبرز التعليقات:"نظرة فيها جاذبية تاخد العقل والقلب"، وعلق آخر:"يقبرني الجمال يا روحي"، وآخر:"قمر والله يا درة".

ومن ناحية أخرى إنتهت "درة" من تصوير مشاهدها في مسلسل"بلا دليل"، وتجسد شخصية "حبيبة"، الذي يعرض على شاشة قنوات cbc .

وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل غامضة، والمسلسل من تأليف إنچى علاء، وإنتاج شركة سنيرجي، وإخراج منال الصيفي.

ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن مثل درة، خالد سليم، حازم سمير ، إسلام جمال، عمر الشناوي، وأشرف زكي، ومحمد لطفي، وغيرهم من النجوم.
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