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تأجيل قضية ضم حضانة الطفلة أماني شقيقة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها لـ١٩ ديسمبر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:48 م
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الطفلة
الطفلة
محمد كشك
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قررت محكمة الأسرة بشربين اليوم تأجيل القضية رقم ٢٠٦٩ لسنه ٢٠١٩ جنح مستأنف شربين، الخاصة بضم حضانة الطفلة أماني، لجلسة ١٩ ديسمبر لحضور المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف من مستشفى العباسية.

وكانت محكمة الأسرة برئاسة المستشار هشام رضوان، في شربين بمحافظة الدقهلية، نظرت دعوى ضم حضانة الطفلة "أماني محمد سمير"، 6 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لأمها إلى جدتها لأبيها، من قرية بساط الدين.

يشار إلى أن محكمة جنح شربين حكمت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على الجدة "صفاء عبد الفتاح"، 41 عاما، في تعذيب الطفلة أماني، بالكي بالنار وتشويه أعضائها الحساسة، في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين.

وفي ذات السياق تقدم الأب بطلب ضم الحضانة لأمه وإسقاط الحضانة عن الجدة للأم لعدم أمانتها، خاصة وأن الأم كفيفة ولا تقوى على رعاية الطفلة.

وينظر القضاء في ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة، والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، ومن المقرر أن تكون الجلسة الثالثة لها يوم 25 نوفمبر المقبل أيضا، والأخرى جنحة تعذيب "أماني".

وكانت قرية بساط الدين، قد شهدت واقعة تعذيب طفلتين "أماني وجنة" بالكي بالنار، على يد جدتهما لأمها، حيث لفظت "جنة" أنفاسها الأخيرة متأثرة بالجروح والحروق في المناطق الحساسة، وبتر في قدمها اليسرى بسبب إصابتها بغرغرينة من آثار التعذيب.

وكان ضباط مباحث شربين تلقوا بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة "جنة" إلى المستشفى مصابة بأنحاء مختلفة من جسدها وفي مواضع العفة بحروق من الدرجة الثالثة، وبسؤال الطفلة قبل وفاتها أكدت قيام جدتها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.

وأنكرت الجدة تعذيب الطفلة مدعية سقوط زيت مغلي عليها، ثم اعترفت بتعذيبها بدافع التأديب باستخدام أدوات صلبة، منذ انتقالهما إلى حضانة الجدة بموجب حكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور، إذ انفصل الأبوان "كفيفان" منذ 4 سنوات بعد زواج لم يدم طويلًا.
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