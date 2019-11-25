السيطرة على حريق بالجمعية الزراعية بأجهور بالقليوبية



وتلقى محمد خيري رئيس مدينة طوخ بلاغا من محمد ابو النور رئيس الوحدة المحلية باجهور بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بالدور الثاني بالجمعية الزراعية، تم اخطار الحماية المدنية والتي دفعت بـ3 سيارات وتمت السيطرة على الحريق إخماد الحريق ولم يسفر سوى تلفيات بالاثاث والكراسى بالمكتب فقط.



وأرسل مجلس المدينة لجنة من الإدارة الهندسية لفحص تلفيات المبني وإعداد تقرير تقرير بشأن الحريق وإرساله إلى محافظة القليوبية.



سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم على حريق بالدور الثاني بالجمعية الزراعية بقرية أجهور الكبرى بطوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.