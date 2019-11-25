Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيطرة على حريق بالجمعية الزراعية بأجهور بالقليوبية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم على حريق بالدور الثاني بالجمعية الزراعية بقرية أجهور الكبرى بطوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى محمد خيري رئيس مدينة طوخ بلاغا من محمد ابو النور رئيس الوحدة المحلية باجهور بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بالدور الثاني بالجمعية الزراعية، تم اخطار الحماية المدنية والتي دفعت بـ3 سيارات وتمت السيطرة على الحريق إخماد الحريق ولم يسفر سوى تلفيات بالاثاث والكراسى بالمكتب فقط.

وأرسل مجلس المدينة لجنة من الإدارة الهندسية لفحص تلفيات المبني وإعداد تقرير تقرير بشأن الحريق وإرساله إلى محافظة القليوبية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 15 ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعتين و 39 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status