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سكرتير محافظة الإسكندرية: مصادرة أي مُعدة تلقي المخلفات في الشوارع (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:45 م
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الحملة
محمد رجب - دينا حسن
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، للقضاء على كافة التعديات والمخالفات على حرم الطريق والتي تعيق حركة المرور والمارة في نطاق انحاء المحافظة، وكذا إعادة المظهر الحضارى للمدينة، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بالميادين والطرق الرئيسية.

وقام سكرتير عام الإسكندرية بجولة تفقدية بمناطق متفرقة بالمحافظة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات للتأكد من رفعها في الأوقات المحددة لها، وكذا متابعة أعمال رفع الإشغالات والتعديات، مشددا على كافة المسئولين بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات ومعاقبة المخالفين لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المحافظة فضلا عن ضرورة تكثيف أعمال النظافة ومعاقبة كافة المخالفين في الحال ومصادرة كافة المعدات التي تقوم بإلقاء الردم في الطريق بالمخالفة.

على صعيد آخر تتفقد الحشاش أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجميل التي تتم بميدان سيدي جابر، حيث تايع أعمال إصلاح النافورة وتشغيلها، وزراعة النجيل بها وكذا دهان ورفع كفاءة الجدارية المحيطة بالميدان، والإضاءة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن، لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما تابع السكرتير العام أعمال رفع الكفاءة التي تتم بالجزيرة الوسطى وإزالة الحشائش بالطريق الدائري بدءا من كارفور حتى الطريق الزراعي.
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