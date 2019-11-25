بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي يرافقه العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة.



وأعرب محافظ الدقهلية عن استيائه الشديد لحالة التسيب في المدرسة وقرر إحالة مديرة المدرسة للتحقيق بسبب الفوضى التي لاحظها أثناء زيارته من وجود الطلاب في الطرقات وخروجهم قبل الموعد الرسمي للخروج وتدني مستوى النظافة في دورات المياه وغياب الطلاب والمعلمين.



وأكد محافظ الدقهلية على أن التسيب الموجود في المدرسة ليس له علاقة بعجز في العاملين إنما بسبب عجز في الإدارة وقال: هذه ليست مدرسة.. ودورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي.



ووجه محافظ الدقهلية حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة وقال: "لازم تشوفي المدارس كيف تدار"، مضيفا أنه ليس من المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات لتطوير التعليم والنهوض به وأنتم تضيعوه بانعدام الإدارة والرؤية.



وتفقد شاروبيم عددا من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وغرف المعلمين والتي استاء منها بسبب عدم وجود نظام او نظافة.

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي يرافقه العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة.



وأعرب محافظ الدقهلية عن استيائه الشديد لحالة التسيب في المدرسة وقرر إحالة مديرة المدرسة للتحقيق بسبب الفوضى التي لاحظها أثناء زيارته من وجود الطلاب في الطرقات وخروجهم قبل الموعد الرسمي للخروج وتدني مستوى النظافة في دورات المياه وغياب الطلاب والمعلمين.



وأكد محافظ الدقهلية على أن التسيب الموجود في المدرسة ليس له علاقة بعجز في العاملين إنما بسبب عجز في الإدارة وقال: هذه ليست مدرسة.. ودورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي.



ووجه محافظ الدقهلية حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة وقال: "لازم تشوفي المدارس كيف تدار"، مضيفا أنه ليس من المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات لتطوير التعليم والنهوض به وأنتم تضيعوه بانعدام الإدارة والرؤية.



وتفقد شاروبيم عددا من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وغرف المعلمين والتي استاء منها بسبب عدم وجود نظام او نظافة.