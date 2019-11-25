Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي يرافقه العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن استيائه الشديد لحالة التسيب في المدرسة وقرر إحالة مديرة المدرسة للتحقيق بسبب الفوضى التي لاحظها أثناء زيارته من وجود الطلاب في الطرقات وخروجهم قبل الموعد الرسمي للخروج وتدني مستوى النظافة في دورات المياه وغياب الطلاب والمعلمين.

وأكد محافظ الدقهلية على أن التسيب الموجود في المدرسة ليس له علاقة بعجز في العاملين إنما بسبب عجز في الإدارة وقال: هذه ليست مدرسة.. ودورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي.

ووجه محافظ الدقهلية حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة وقال: "لازم تشوفي المدارس كيف تدار"، مضيفا أنه ليس من المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات لتطوير التعليم والنهوض به وأنتم تضيعوه بانعدام الإدارة والرؤية.

وتفقد شاروبيم عددا من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وغرف المعلمين والتي استاء منها بسبب عدم وجود نظام او نظافة.
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي يرافقه العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن استيائه الشديد لحالة التسيب في المدرسة وقرر إحالة مديرة المدرسة للتحقيق بسبب الفوضى التي لاحظها أثناء زيارته من وجود الطلاب في الطرقات وخروجهم قبل الموعد الرسمي للخروج وتدني مستوى النظافة في دورات المياه وغياب الطلاب والمعلمين.

وأكد محافظ الدقهلية على أن التسيب الموجود في المدرسة ليس له علاقة بعجز في العاملين إنما بسبب عجز في الإدارة وقال: هذه ليست مدرسة.. ودورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي.

ووجه محافظ الدقهلية حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة وقال: "لازم تشوفي المدارس كيف تدار"، مضيفا أنه ليس من المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات لتطوير التعليم والنهوض به وأنتم تضيعوه بانعدام الإدارة والرؤية.

وتفقد شاروبيم عددا من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وغرف المعلمين والتي استاء منها بسبب عدم وجود نظام او نظافة.
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
بسبب التقصير والإهمال.. محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم للتحقيق
Advertisements

أخبار تهمك

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 21 ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 6 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status