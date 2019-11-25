نص إحالة خفيرين وعاطل لـ"الجنايات" لخطفهم ميكانيكي وتصويره عاريًا بحلوان

أمرت نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامي العام للنيابات الكلية بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لتورطهم في خطف ميكانيكي سيارات داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كفر العلو وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم كل من: "سعيد. س. غ"، 40 سنة، وشقيقه "غنيم"، ويعملان خفراء بجراج للتكاتك بمنطقة عرب راشد، وصديقهما "أحمد. ح"، 35 عامًا، عاطل.



واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الذي أكد تعرضه للخطف على يد 3 أشخاص احتجزوه لمدة يومين، وأرغموه على توقيع إيصال أمانة، والاعتداء عليه وهتك عرضه بتصويره عاريًا بسبب اشتباههم في سرقته محتويات من داخل الجراج محل عملهم.



وأضاف المجني عليه، أن المتهمين عذبوه وتعدوا عليه بالضرب ولم يطلقوا سراحه إلا عقب إجباره على التوقيع على إيصالات الأمانة وتبين أنه مصاب بجروح وحروق نتيجة تعذيبه، ووجود سحجات وكدمات، وآثار حروق بالساقين وجدار البطن والمقعدة والظهر والكتف اليمنى واليسرى.



واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أن المجني عليه وراء سرقة عدد من المركبات البخارية من داخل الجراج محل عملهم وتعريض عملهم للخطر والتسبب في سجنهم وأنهم في المرة الأخيرة ضبطوه أثناء السرقة.



كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهميين وبحوزتهم إيصال أمانة موقع على بياض بخط الضحية.