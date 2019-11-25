"قطعتا أرض" و"أوراق مزورة".. حبس عصابة استولت على 2 مليون جنيه بحلوان





وتبين قيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث قاما بإيهام المجني عليه أنهما مالكي قطعتي أرض بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة، وقدما له مستندات (مزورة) وتمكنا بمقتضى ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه مصري تحت هذا الزعم.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان تمكنت المباحث من ضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الاجرامي.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي مباحث الأموال العامة بلاغا من مالك مكتب استيراد وتصدير مقيم بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة من قِبل بعض الأشخاص بزعم بيع قطعتي أرض له بدائرة قسم شرطة حلوان بموجب مستندات تبين أنها مزورة.وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها اثنين من العناصر الإجرامية، سمسار أراضي، مقيم بالقاهرة، سبق اتهامه في 41 قضية شيك - سرقة متنوعة – سرقة مسكن – سرقة حيوانات – نشل – تبديد – مخدرات – تزوير – استيلاء – ضرب، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا ( تبديد – استيلاء)، والمتهم الثاني مزارع مقيم بالجيزة سبق اتهامه في 6 قضايا (سرقة متنوعة – ضرب )، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي ( إتلاف – تبديد ).