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التاريخ لا يكذب.. الأهلي والزمالك لا يفوزان بعد توقف الدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:36 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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تطارد عقدة توقف الدوري المصري ناديي الأهلي والزمالك في مباراتي اليوم ضد الجونة وإنبي في إطار منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

ويلعب الأهلي مع الجونة في الساعة الخامسة مساء اليوم بينما يصطدم الزمالك بنظيره إنبي على استاد السلام في الساعة السابعة والنصف.

 

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

 

وواجه الأهلي والزمالك ظروفًا صعبة في الموسم الماضي عند توقف مسابقة الدوري ثم استئنافه.

 

الزمالك يتعادل مع الجونة

 

ولعب الزمالك مع الجونة عقب استنئاف الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وتعادل بنتيجة 2-2 ثم فاز على الإسماعيلي 3-1.

 

الأهلي يسقط أمام بيراميدز

 

ولعب الأهلي أمام بيراميدز وخسر بهدف نظيف في دور الـ16 من بطولة كأس مصر في مفاجأة مدوية لجماهير القلعة الحمراء.

 

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