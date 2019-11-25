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مصدر أمني يكشف حقيقة استئناف تركيا هجومها العسكري بسوريا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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القوات التركية
القوات التركية
وكالات
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أكد مصدر أمني، اليوم الإثنين، أن تركيا لن تستأنف هجومها العسكري في المنطقة العسكرية بسوريان حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وأفادت وكالة رويترز، بإن تركيا ملتزمة تماما بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سوريا.

 

وأشار المصدر الأمني، إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة في إطار الدفاع عن النفس.

 

وكانت أنقرة قد توصلت إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن، الشهر الماضي، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، التي أوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد.

 

وشنت القوات التركية والميليشيات الموالية لها، السبت، هجوما كبيرا من محاور عدة، على مركز بلدة عين عيسى شمالي سوريا، وسط مواجهات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية، الذي يشكل الأكراد العمود الفقري فيها.

 

وذكرت مصادر سورية، أن الاشتباكات أدت إلى خسائر بشرية، وأن قوات الجيش السوري المتمركزة في المنطقة، انسحبت من مواقعها، مع بدء الهجوم.

 

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تشرف على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة لقوات سوريا الديمقراطية: "اليوم تم بشكل علني وأمام العالم استهداف بلدة عين عيسى بشكل همجي وعدواني أدى لنزوح الآلاف وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية".

 

واعتبرت الإدارة الذاتية أن "دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من عناصر داعش والنصرة قاموا بخرق إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا".

 

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الكلمات المفتاحية

واشنطن مصدر امني سوريا داعش خرق اتفاق وقف إطلاق العمليات العسكرية

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