البابا فرنسيس يعبر عن قلقه بشأن الطاقة المستقبلية خلال خطابه في طوكيو

عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن قلقه بشأن مصادر الطاقة في المستقبل، حيث قدم العزاء والمواساة لضحايا كارثة مفاعل فوكوشيما النووي لعام 2011 اليوم الاثنين، مشيرًا إلى دعوة الأساقفة الكاثوليك اليابانيين لإلغاء الطاقة النووية بشكل مباشر.





وقال البابا فرنسيس، في خطاب أمام الناجين في وسط طوكيو: "يجب اتخاذ قرارات مهمة بشأن استخدام الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة في المستقبل على وجه الخصوص"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "فرنسيس": "إلى أن يتم إعادة الروابط الاجتماعية في المجتمعات المحلية، ويمكن للناس الاستمتاع مرة أخرى بحياة آمنة ومستقرة، فلن يتم حل حادث فوكوشيما بالكامل".





وأوضح بابا الفاتيكان: "وهذا ينطوي، كما أكد أخوتي الأساقفة في اليابان، على القلق بشأن استمرار استخدام الطاقة النووية؛ ولهذا السبب، دعوا إلى إلغاء محطات الطاقة النووية".





حوالي 18 ألف شخص لقوا حتفهم أو تم تصنيفهم على أنهم في عداد المفقودين بعد ما يسمى بالكوارث الثلاثية، عندما تسبب زلزال قوي في تسونامي - في بعض الأماكن بارتفاع 30 مترًا - في تدمير مجموعة واسعة من الساحل الشمالي الشرقي لليابان وتسبب في انهيار نووي في فوكوشيما داي -إيتش محطة نووية.





استمع فرانسيس باهتمام عندما أخبره توشيكو كاتو، رئيس روضة أطفال كاثوليكية في مدينة مياكو: "إلى جانب بقية المدينة، جرفت تسونامي منزلي".





وقال العديد من المسؤولين الكاثوليك اليابانيين في الاجتماع إن فرانسيس عبر مرارًا وتكرارًا عن رغبته في الذهاب لرؤية منطقة الكارثة مباشرة ، لكن الجدول الزمني لن يسمح بالرحلة ، لذا أحضروا بعض الناجين إلى طوكيو لمقابلة البابا.





أجبر الإشعاع الناجم عن أسوأ حادث نووي في العالم منذ تشيرنوبيل مئات الآلاف على الفرار من المنطقة ولن يعود الآلاف أبدًا.





في بيان صدر عقب كارثة فوكوشيما، قال مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في اليابان، إن وقف كل توليد الطاقة النووية في البلاد أمر حتمي بالنظر إلى أن البلاد معرضة للكوارث.





استخدم فرانسيس ، الذي يقوم بأول رحلة يقوم بها بابا الفاتيكان إلى اليابان منذ عام 1981 ، زيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع للمدن الوحيدة التي تعرضت للقنابل الذرية على الإطلاق - هيروشيما وناغازاكي - للتأكيد على حملته لإلغاء الأسلحة النووية. وكرر اعتقاده بأن حيازتهم غير ضارة وغير أخلاقية واستخدامهم جريمة ضد البشرية والطبيعة.