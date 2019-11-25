"كاميلا كابيو".. وعرض مثير مع شون مينديز في حفل جوائز الموسيقى الأم

قادت كاميلا كابيو عرضًا مع شون مينديز، حيث قام الاثنان بأداء أغنيتهم الرائعة "Señorita"، وكما توقع العديد من معجبيهم، قام الثنائي الديناميكي بتسخين المسرح، كما كانا يتباهيان ببعضهما البعض، وفي بعض الأوقات، كان مينديز البالغ من العمر 21 عامًا، يلتف حول صديقته وهي تتكئ عليه.



مع نجمة البوب كاميلا، ذات الـ 22 عامًا، كانت ترتدي فستان أحمر مثير، في حين ارتدى مينديز سترة سوداء وبنطال.



واختتمت كاميلا عرضها بأروع ما يمكن.



وأصبح الحفل أكثر روعة، حيث عرضت كاميلا أيضًا مقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة "Living Proof"، وقد كشفت كاميلا أيضًا، أنها ستغني الأغنية الناجحة من ألبومها الرومانسي المتوقع، خلال الحفل.



بعد كل شيء، أغنية "She Loves Control" هي الحدث الصاعد لهذا الحفل، حيث صعدت من أدائها بالتأكيد، عن أدائها في حفل.AMAs 2018



تم ترشيح كاميلا ومينديز لجائزة Grammy لعام 2020 لأفضل أداء من فئة PopDuoلأداء الأغنية التي أثارت علاقتهما الرومانسية "Señorita".



في الفترة الأخيرة، وُضعت المغنية الكوبية الأمريكية كاميلا، في قائمة TIME 100 التالية لأول مرة على الإطلاق، وهي قائمة مجمعة سنويًا من قبل مجلة Time وهي تتضمن مائة شخص، الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في العالم، والشخصيات المختلفة تجمع فئات كبيرة، ولكن لم تصنف بأي شكل من الأشكال.



انضمت كاميلا وأوكوافينا إلى الناجين من الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى الناشطة شانيل ميلر، مع آخرين، وعلى ستة أغطية منفصلة لـ TIME في هذا العدد، كتب الموسيقي الأسباني أليخاندرو سانز مقطعًا مبهجًا خُصص للمغنية كاميلا.



وكتب سانز: "في مثل هذه الأوقات، عندما تشوه الضوضاء نقاء رسالة فنانة، تمكنت كاميلا من احترام قصتها وخلفيتها بطريقة أصيلة مع موسيقى البوب، إن تأثير أغانيها - من Havana""و"Señorita" إلى أغنية "Shameless"و"Liar"- قد فتحت الباب حتى يتمكن العالم من رؤية وسماع الإمكانات الهائلة للمجتمع الموسيقي اللاتيني، إن امتياز صداقتها هو عطية ملهمة".



كما وصفها سانز بأنها "فنانة نقية ومغناطيسية"، ودون شك، قد رأينا النقاء والمغناطيسية على خشبة المسرح خلال عرضها.

