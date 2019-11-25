اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25-11-2019 في السوق المحلى

اسعار الاسماك اليوم

تشهد أسعار الأسماك حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 25-11-2019، لتواصل الاسعار ثباتها خلال تعاملات الفترة الحالية في اسواق الجملة والتجزئة، وتشهد الأسماك في مصر طفرة نمو غير مسبوقة حيث تواصل السلطات في مصر العمل على تنمية الثروة السمكية من خلال إنشاء العديد من المزارع السمكية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الاسماك اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سجل سعر كيلو التونة 25 جنيه، بينما سجل سعر كيلو السفرديا 25 جنيه، كما سجل سعر كيلو الرنجة 30 جنيه، وسجل سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، و سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها،

تراوح سعر كيلو السمك البلطى في مصر نحو 25 و28 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بسوق العبور اليوم بين 44 و50 جنيها، فيما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.



