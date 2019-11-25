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اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25-11-2019 في السوق المحلى

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:13 م
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اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم
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اسعار الاسماك اليوم 
تشهد أسعار الأسماك حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 25-11-2019، لتواصل الاسعار ثباتها خلال تعاملات الفترة الحالية في اسواق الجملة والتجزئة، وتشهد الأسماك في مصر طفرة نمو غير مسبوقة حيث تواصل السلطات في مصر العمل على تنمية الثروة السمكية من خلال إنشاء العديد من المزارع السمكية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الاسماك اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 
سجل سعر كيلو التونة 25 جنيه، بينما  سجل سعر كيلو السفرديا 25 جنيه، كما  سجل سعر كيلو الرنجة 30 جنيه، وسجل سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، وسجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها،
تراوح سعر كيلو السمك البلطى في مصر نحو 25 و28 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بسوق العبور اليوم  بين 44 و50 جنيها، فيما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم

سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدنيس 90 جنيها، وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسجل سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، وسجل سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

أسباب استقرار أسعار الأسماك
استقرت أسعار الأسماك اليوم لأن الزيادة في الأسعار واجهتها تراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي بحسب أخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وبحسب بيانات الجهاز تراجعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2 % على أساس سنوي بسبب انخفاض اسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة 2.6 % خلال شهر أكتوبر.


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