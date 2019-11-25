مجلس الشورى يطالب وزارة الاتصالات بتوحيد منصات التوظيف الحكومي في بوابة واحدة





أعلن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بمطالبته لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي؛ لتكون بوابة واحدة.





كما طالب "الشوري"، بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل، على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني، بتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.





كما طالب المجلس بتمكين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.





وطالبها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة اصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد.





هذا وكانت قد انتقدت لجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى في تقرير لها عدم فاعلية البوابة الإلكترونية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدم اكتمالها فنياً، وسوء تجربة استخدامها وعدم تحديثها.





وأكدت اللجنة أن من مهام برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» إيجاد بوابات إلكترونية متكاملة للتوظيف في القطاع الحكومي، إلا أن البوابات التي وصل عددها إلى 450 بوابة، لا تحقق الهدف.





وأوضحت مصادر، أن اللجنة شددت على توحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتسهيل الوصول وسرعة الإنجاز، ومشاركة بيانات التوظيف للجهات المختصة، والمساعدة في تعزيز القيم والمعاملة بالشفافية وتكامل الفرص والعدالة، وتوحيد تجربة المستخدم مع تعاملات برنامج "يسر".





وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف الحكومي لتكون بوابة واحدة.





وحثت لجنة تقنية المعلومات الوزارة على تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.





وأكدت اللجنة على أهمية أن يكون لهذه المنشآت دور فاعل لخدمة هذه الصناعة وتلبية الطلب المحلي، ونقل المعارف والتقنية للكوادر الوطنية وتحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات.



