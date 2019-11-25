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كل ما تريد معرفته عن بطولة " خليجي 24 "

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:22 م
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خليجي 24
خليجي 24
محمد أيمن
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 تنطلق يوم غداً الثلاثاء فعاليات بطولة خليجي 24 والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة تضم بين طياتها أربعة منتخبات .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة ببطولة خليجي 24 .

 

المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24

 

يشارك في البطولة ثمانية منتخبات وهم :-

 

المجموعة الأولى

 

منتخب قطر .

منتخب العراق .

منتخب الإمارات .

منتخب اليمن .

 

المجموعة الثانية

 

منتخب عمان .

منتخب البحرين .

منتخب السعودية .

منتخب الكويت .

 

الملاعب المقرر إقامة المباريات عليها

 

تقام المباريات على ملعبين فقط وهما :-

إستاد خليفة الدولي .

إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل .

 

موعد مباريات الدور نصف النهائي من البطولة

 

تقام مباراتا الدور نصف النهائي بين متصدر المجموعة الأولى ووصيف المجموعة الثانية يوم الخميس 5 ديسمبر وهو نصف اليوم الذي تقام فيه المباراة الثانية بين وصيف المجموعة الاولى ومتصدر المجموعة الثانية .

 

موعد لقاء الدور النهائي

 

تقام مباراة الدور النهائي من البطولة يوم الاحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر على ملعب إستاد خليفة الدولي بين الفائز من نصف النهائي الأول والفائز من نصف النهائي الثاني


يذكر أن المنتخب العماني يدخل البطولة بصفته حامل اللقب بعد أن حقق لقب خليجي 23 التي أقيمت في العام 2017 بالكويت بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الإمارات بركلات الترجيح 

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