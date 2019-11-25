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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني على هامش اجتماع جامعة الدول

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:24 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قُبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سُبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة الاستيطان، حيث أكد الوزير شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالاً بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين استعرضا كذلك التقدم المُحرز على صعيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكلٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. 

هذا، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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