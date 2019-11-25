تحصين 12 ألف رأس ماشية في الدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تحصين 12 ألف و12 رأس ماشية في أول أيام الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت السبت الماضي بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى في تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.



من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري على أنه لا توجد أي حالات اشتباه إصابة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.