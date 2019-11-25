ساندي علي تكشف لـ"الفجر الفني"أعمالها الفنية الجديدة



وقالت ساندي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" :"أستعد لتصوير شخصيتي بالجزء الثاني في مسلسل"الحرملك" خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك إستعدادا لعرضه خلال شهر رمضان".



وكشفت "ساندي" أن شخصيتها في الجزء الثاني بها العديد من التطورات عن شخصيتها التي جسدتها بالجزء الأول من المسلسل وأنها ستقوم بتصوير دورها في أبو ظبي.



عُرض الجزء الأول من المسلسل "الحرملك" في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة كل من جمال سليمان، درة، سلافة معمار، باسم ياخور، صفاء سلطان، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، هبة نور، ومن تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق.

في سياق أخر تحرص الفنانة ساندي، علي حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال41، وعلي مشاهدة الأفلام.



حيث أعربت ل"الفجر الفني" عن سعادتها بالمهرجان قائلة،:" سعيدة جدا لحضور فعاليات الدورة 41، لأني لم أحضره للأسف منذ فترة طويلة.







كشفت الفنانة ساندي علي، أعمالها الفنية الجديدة التي تحضرلها في الوقت الحالي إستعدادا لعرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.