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قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
سمر السيد
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احتفل أقباط الشرقية اليوم، بالعيد السنوي للقديسة تريزا الملقبة باليسوع الطفل، باستقبال رفاتها في مصر قادما من فرنسا، حيث استقبل رفاتها داخل مقر الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق.

وتجمع الأقباط من مختلف الأعمار للتبرك بالرفات، بتنظيم مسيرة من أمام كنيسة ماريو حنا وحتى الكنيسة الكاثوليكية فيما أطلقت السيدات الزغاريد وبمجرد وضع تابوت مزين بالورود ويضم رفات القديسة وبعض مقتنياتها تجمع الأقباط ولامسوا بأيديهم التابوت تبركا بروح القديسة.

وأصطف الحضور داخل قاعة الاحتفال وبدأت مراسم الصلاة وترديد الأدعية ومن المقرر استمرار المراسم حتى الساعة الثامنة ليلا يتخلل هذه الفترة فترات استراحة.

قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
قادما من فرنسا.. أقباط الشرقية يستقبلون رفات القديسة تريزا (صور)
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