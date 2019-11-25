تعرف على موعد حفل راغب علامة في عُمان

تفاصيل حفل راغب علامة في عمان

تفاصيل برنامج "ذا فويس"



ومن جهة أخرى ، يتولى راغب حاليًا رئاسة لجنة تحكيم برنامج" ذا فويس" بمشاركة أحلام، محمد حماقى، سميرة سعيد.



ومن الجدير بالذكر، أن "ذا فويس" الموسم الخامس شهد استحداث خاصية "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.



صاحب فكرة" ذا فويس "



تعود فكرة ابتكار البرنامج إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تولى الإشراف على لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.

"المُلقب ب" ذا فويس "للموسم الأول، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.



يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في عمان، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، وسيقام الحفل في فندق "جراند حياة"، وذلك يوم30 ديسمبر القادم.حيث نشر راغب صورة البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق راغب على الصورة قائلاً :"احفظوا التاريخ، وانضموا لي في ليلة رأس السنة 2019 في عمان، ودعونا ندخل عام 2020 بالطريقة الصحيحة".