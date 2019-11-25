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صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:16 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إشارة البدء في مشروع رفع كفاءة وتطوير وتوسعة ورصف طريق السويس الإسماعيلية القومي بعد معاناة شعب السويس أكثر من 17 عامًا من سوء حالة الطريق.

يأتي هذا تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرصف الطريق استجابة لطلب اللواء عبد المجيد صقر لرغبة شعب السويس في رصف الطريق.

جاء ذلك خلال الاحتماع الذي عقده محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمهندسة نور الصباح أحمد رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري لمنطقة السويس وجنوب سيناء والدكتور حسن مهدي استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري.

وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة لشعب السويس علي بدء العمل بهذا لمشروع رصف طريق السويس الاسماعيلية، مؤكدا على الجهات المعنية والمرافق العامة سرعة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وعمل لقاء للتنسيق بين جميع المرافق والخدمات على الطريق، محذرًا من التراخي والتأخير في تنفيذ مهام كل جهة، ومشددًا على عدم المساس أو إجراء أي أعمال علي الطريق بعد الانتهاء من التطوير والرصف وذلك خلال مدة لا تقل عن 15 إلى 20 عام، ومشددا علي إن من يخالف ذلك سيتم محاسبته وتحويله للنيابة العامة.

وأشار "صقر"، إلى إن المحافظة بذلت جهدًا كبيرًا في حل مشكلة مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية التي تتراكم على الطريق بسبب المشروعات الزراعية بمنطقة شباب الخريجين والقرى المجاورة للطريق بعد إنشاء مصرف يوسف السباعي، ومؤكدا علي الاستشاري أهمية مراعاة المشروعات المستقبلية علي الطريق.

وأكد الدكتور حسن مهدي استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري وأستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس إن الطريق في نطاق محافظة السويس طوله 35 كيلومتر بداية من مزلقان المثلث إلى قرية جنيفة ويشمل 3حارات مرورية في كل الاتجاه وكوبري علوي لتسهيل حركة المرورمشيرًا إلى أنه سيتم عمل محاور مرورية وإغلاق بعض المداخل لتأمين الطريق بالإضافة إلى تحويل وتغيير بعض المسارات للطريق وسيتم الرصف من خلال بلاطات خراسانية في مناطق الموازين ونقاط تحصيل الرسوم والكماين وبنظام الإسفلت في باقي الطريق.

وأكد استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري أنه سيتم انشاء ساحات انتظار لسيارات النقل الثقيل، بالاضافة الي مراعاة المشروعات المستقبلية الخاصة بالصرف الصحي ونقل المرافق الموجودة على الطريق ومشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وأي مشروعات أخرى على الطريق.

كما حضر اللقاء كلا من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والمرافق الحيوية والمرور والطرق والجهات المعنية.

صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
صقر يعلن بدء أعمال الرصف لطريق السويس الإسماعيلية القومي "صور"
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