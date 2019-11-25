تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية اليوم.. اعرف الأسعار وطريقة الحجز





تذاكر موسم الرياض تتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم في المملكة العربية السعوية، حيث يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 ماسبقة الفاروق للفروسية ضمن فعاليات موسم الرياض، وفيما يلي سنتعرض معكم أسعار وطرق حجز تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية اليوم.





ما هي مسابقة الفاروق للفروسية؟





تعتبر مسابقة الفاروق للفروسية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ويتم إطلاق المسابقة اليوم، وتشمل المسابقة العديد من العروض الخاصة بالخيل، بالإضافة إلى الشخصيات التاريخية، كما هنا ركن عروض مخصص للأطفال، والهدف من المسابقة التري ترعاها الهيئة العام للترفيه بالمملكة، هي إحياء وصية سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه حينما قال: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".





وسيتم تكريم الفائزين في مسابقة الفاروق للفروسية 2019، وذلك لتشجيع الهواة في المشاركة بالمسابقة، كما يوجد مسابقات السباحة الحرة والفروسية والسهم والرماية بالقوس، وتصل الجوائز إلى أكثر من مليون ريال سعودي.





أسعار تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية





وتشمل تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية فئتين، الفئة الأولى سعر التذكرة 50 ريال، أما فئة التذاكر الثانية سعر التذكرة 100 ريال سعودي.

طريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية

- يمكن للمواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، الحصول على تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية المقامة في ميادين الفروسية بنبان الرياض، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمسابقة اضغط هنا ، ومن ثم اضغط على "اشتر الآن" الموجودة فوق أسعار التذكر.

- ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق وضع عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بحسابك على الموقع، ثم اختار فئة التذكرة على حسب السعر المناسب لك، واتم عملية الشراء عن طريق بطاقة الأئتمان.

طريقة آخرى لحجز تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية

وهناك طريقة آخرى لحجز تذاكر موسم الرياض 2019 لمسابقة الفاروق للفروسية ، حيث يمكنك حجزها من فروع فيرجن ستور المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.



فعاليات آخرى في موسم الرياض 2019 خلا الفترة المقبلة





وتتضمن فعاليات موسم الرياض 2019، أحداث ومسابقات عديدة متنوعة ومنها:





- ليلة زعيم آسيا الهلال التي ستقام يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.





- حفل اعتزال ياسر القحطاني يوم الأحد 1 ديسمبر 2019.





- حفل نوال الكويتية ونبيل شعيل يوم السبت 30 نوفمبر 2019.





- حفل شيرين وصابر الرباعي وأصالة نصري يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019.



