وزير الرياضة: جاهزون لاستضافة مونديال اليد 2020.. مصر قوية

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن الخطة الإنشائية والاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد 2021

وقال صبحي: "الدولة المصرية قادرة على إنهاء كافة الإصلاحات في شهر أكتوبر 2020.. تم عمل ميزانية والموافقة عليها من مجلس الوزراء ولدينا اتصال حكومي لمتابعة كل التطورات كما حدث في أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. مش هنسمح اي حاجة تقع.. الدولة المصرية قوية وبخير".

وأشار إلى أن حصول مصر على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة يعطي دفعة كبيرة للرياضة المصرية وحافزًا كبيرًا لباقي الاتحادات على التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأضاف صبحي: "لم أترك المنتخب الأولمبي يوم واحد، وطوال البطولة كنت مع اللاعبين أنا وشوقي غريب المدير الفني وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة، وكنت حريص دائماً على مطالبتهم يوميا بالاجتهاد في الملعب وتقديم عروض قوية حتى لو حصلت نتيجة سلبية، ورسالتي الوحيدة لهم كانت عليكم الأداء بروح في الملعب والنتيجة من عند الله، والحمد لله ربنا وفقنا في التتويج بالبطولة لأن هذا الجيل مخلص".

وتابع وزير الرياضة: "مصر نجحت في تنظيم أمم إفريقيا للكبار والشباب تحت 23 سنة، ونبذل جهودنا لخروج بطولة العالم لكرة اليد بتنظيم مشرف، ولدينا شخصية مصرية هي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، وسنبذل كل مجهود لعدم إحراجه أمام العالم.. سننظم بطولة على أعلى مستوى تجعله يتباهى بهذا التنظبم أمام كافة دول العالم".

وتابع صبحي: "رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة العليا لكأس العالم لكرة اليد وأنا مقرر اللجنة ومجلس الوزراء اعتمد الموازنة العامة لاستضافة مصر للبطولة.. الفترة الماضية كنا نعقد اجتماعات شهرية مع اللجنة المنظمة ومدير البطولة حسين لبيب لمتابعة تطوير البنية التحتية وستتحول هذه الاجتماعات لكل أسبوعين.. وزارة الشباب والرياضة تتولى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد ولم نتعود على الفشل وقادرين على انجاز هذا الملف مثلما نجحنا في تنظيم كافة البطولات الماضية، شرف كبير لمصر استضافة هذه البطولة الهامة".