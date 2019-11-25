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السعودية تمنح 500 مليون ريال لدعم التعليم والصحة في السودان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:08 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أعلن السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، عن تمويل الرياض مشاريع تعليمية وصحية في السودان، بقيمة تزيد على 500 مليون ريال سعودي.

وقال السفير السعودي، أمس الأحد، إنه "من المقرر أن يسلم الموافقة على تمويل هذه المشاريع لوزير المالية السوداني اليوم الاثنين"، وذلك حسب موقع "النيلين" السوداني.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات، في أبريل الماضي، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.

كما قال وزير مالية السودان، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل/ نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

واتفقت الدولتان الخليجيتان على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

دعم السودان السعودية 500 مليار ريال سعودى

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