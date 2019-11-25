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وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:01 م
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سامح عاشور
سامح عاشور
منى صموئيل- تصوير: بلال أحمد- مصطفى الديب
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وصل منذ قليل، سامح عاشور، نقيب المحامين، لمقر النقابة العامة بشارع عبد الخالق ثروت، لمباشرة أعمال الجمعية العمومية العادية التي تعقد الآن.

واستمر توافد المحامين، على النقابة العامة بشارع رمسيس، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط النقابة، ودفعت بعدد من قواتها أمام السرادق المقام أمام نقابة المحامين، وذلك لتأمين الجمعية العمومية.

وبدأ التصويت في التاسعة صباحا ويستمر حتى الخامسة مساء بمقر النقابة العامة برمسيس، ووفقا لقانون المحاماة فإن النصاب القانوني للجمعية يبلغ 3000 آلاف عضو، وحال عدم اكتماله يدعو مجلس النقابة العامة خلال أسبوع لجمعية جديدة بنصاب 1500 عضو.

تناقش الجمعية العمومية مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش ليكون 3 آلاف جنيه شهريا بحد أقصى، وبواقع 75 جنيهاً عن كل عام، على أن يكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

وجاء بالقرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

وتضمن مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة، وأوضح مجلس النقابة، أن التصويت على القرار سيكون بالاقتراع المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.

كما أن التصويت على مشروع القرار سالف الذكر سيكون بالاقتراع المباشر، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3000 ألاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.

وتعقد النقابة العامة للمحامين، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء عملية الفرز لإعلان رئيس الجمعية العمومية النتيجة النهائية.

وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
وصول "عاشور" نقابة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية العادية (صور)
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