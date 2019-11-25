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عاجل.. روحاني يقبل استقالة وزير الزراعة الإيراني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
وكالات
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أعلن وزير الزراعة محمود حجتي، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، والتي تقدم بها بسبب انتشار الفساد في الوزارة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها.

 

وبحسب الوكالة، قد أعلن متحدث باسم مجلس الشورى الإيراني أن الرئيس حسن روحاني قبل الاستقالة.

 

وكانت احتجاجات عارمة لمزارعين، اندلعت في ناحية «شاوور» التابعة لمدينة شوش بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، اعتراضاً على منع الزراعة من قبل عناصر النظام الملالي.

 

وشهدت المظاهرات مواجهة شديدة مع رجال الأمن الداخلي، الذين أرادوا منع زراعتهم، علمًا أن هذه الناحية تعرضت لسيول مدمرة قبل ثلاثة أشهر.

 

وهدد أحد المزارعين بحرق النفس وصرخ قائلًا: «أنا جائع.. أحرق نفسي بسبب الجوع» وقال لوكلاء النظام: لا تأتوا إلى هنا والله أنا أقتل نفسي. أنظروا أنا مستعد... سيد أنا جائع، أريد ماء، أعطونا ماء، أعطونا ماء حتى لا أقتل نفسي...أنتم قتلتم مليون انسان، دمرتم الزراعة والناس هنا، ولا تجاوبون الناس، وإلى أين أخذتم مياه الشتاء لعمل الزراعة؟

 

بينما كانت تصرخ إحدى النساء المزارعات الغاضبات على أحد وكلاء النظام،طلب المزارعون الآخرون من وكلاء النظام مغادرة منطقتهم.

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الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة الإيراني ايران الرئيس الايراني استقالة

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