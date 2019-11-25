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"الأوقاف": ثقافة المصريين أصبحت ترفض أي تطرف أو شذوذ في الخطاب الديني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:04 م
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الأوقاف
الأوقاف
رقية جمال
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أكد الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها جهاز تفتيش بديوان عام وزارة الأوقاف، يجوب كافة أنحاء الجمهورية في المساجد، وجهاز تفتيش في كل مديرية وكل إدارة فرعية والتي تقدر بنحو 300 إدارة، وكل مفتش مسئول عن 35 مسجد.

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الرقابة المجتمعية على المساجد تمثل رقم 1 قبل التفتيش الميداني الذي تقوم به وزارة الأوقاف؛ لأن ثقافة الشعب المصري أصبحت يرفض أي تطرف أو شذوذ في الخطاب الديني المستنير.

وتابع وكيل أول وزارة الأوقاف، أن قيادات وزارة الأوقاف كانت تستقبل اتصالات عقب كل صلاة جمعة من الجماهير التي تتحدث عن خروج الخطيب عن مضمون الخطبة، موضحًا أنه خلال العام الأخير تمر الجمعة دون أن تصل شكوى واحدة من خطيب الجمعة، وهذا يؤكد أن الرقابة المجتمعية والرقابة من الاوقاف قوية جدًا.
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