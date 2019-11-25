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"العصار" يستقبل سفير التشيك لبحث أوجه التعاون المشترك

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:03 م
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اللقاء
اللقاء
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جان فوليك، سفير جمهورية التشيك، لدى مصر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المختلفة.

وفي البداية، تم الترحيب بالسيد سفير جمهورية التشيك، وخلال اللقاء تم إستعراض الهيكل التنظيمى وكذا المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني وذلك للاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء أهم المشروعات التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذا المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.

كما ناقش اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات التشيكية ومنها شركة (CZ) التشيكية للإنتاج المشترك للطبنجات (CZ) في مصر وشركات (أومنيبول وVTK) وغيرها من الشركات وتم مناقشة إمكانية تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة.

كما تم التأكيد علي إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتى تهدف إلى التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات التشيكية العاملة في مختلف المجالات لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون.

وتم استعراض اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التجمعات والدول مثل اتفاقية (الكوميسا) ما يجعل مصر مركزًا للإنطلاق إلى الأسواق الإفريقية.

من جانبه أشاد جان فوليك، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك والتى تمتد لأكثر من (60) عاما.

ونوه بتطورها خلال السنوات الأخيرة، وأعرب عن رغبته في توثيق هذه العلاقات من خلال تشجيع الشركات التشيكية علي الاستثمار في مصر.

كما قام بعرض رغبة شركات عدة في إقامه مشروعات صناعيه مشتركة ومنها شركة (شتاير) للتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى الإنتاج المشترك للعربات المدرعة وشركة (سكودا) وغيرها من الشركات التشيكية.

ولفت "فوليك" إلى رغبة العديد من الشركات التشيكية بالمشاركة فى معرض السلاح القادم بمصر (EDEX-2020)، مؤكدًا على أن المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي مناخ مستقر ومحفز موضحا أن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات والوفود بين الجانبين للتعرف على الإمكانيات التي يمتلكها كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون المستقبلية.
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