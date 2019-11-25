أستاذ علم اجتماع: هناك تقصير لمدة 5 عقود في مواجهة الفكر الزائف



وأشار "زيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة قصرت تقصير شديد خلال العقود الخمسة الماضية فرطت عن أدوار كان عليها تأديتها، مما ساهم في توغل الإخوان إلى المؤسسات المختلفة.



وأضاف أن الإخوان لا يظهرون أنهم يصدرون فكر مختلف بل يعملون على الظهور بصورة المساعد، والجهة التي تخدم المجتمع، منوها بأن الدولة لا تفعل كل شيىء، وعلى منظمات المجتمع المدني مواجهة الوعي الزائف.



قال الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم، إن المجتمع المدني والمثقفين والقارئين مقصرين، لأنهم لم يبذلوا جهدا لإماطة الجهالة عن غيرهم، ومنها فكر جماعة الإخوان.