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ميسي وبنزيمة يقودان التشكيل المثالي للجولة 14 من الليجا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:59 م
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التشكيل المثالي للجولة 14 من الليجا
التشكيل المثالي للجولة 14 من الليجا
علي نبوي
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كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".

وانتهت مساء أمس الأحد مباريات الجولة الرابعة عشر بفوز فريق إشبيلية على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد.

وشهد التشكيل تواجد ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، ومثلهم من فريق ديبورتيفو ألافيس ولاعب من أندية برشلونة وإشبيلية وليفانتي وريال بيتيس وسيلتفافيجو.

وجاء التشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى : باتشيكو "ألافيس"

خط الدفاع : نافارو وإيلي "ألافيس" - ميرامون "ليفانتي" - أولازا "سيلتافيجو"

خط الوسط : بانيجا "إشبيلية" - نبيل فقير "ريال بيتيس" - مودريش وإيدين هازارد "ريال مدريد"

خط الهجوم : ليونيل ميسي "برشلونة" - كريم بنزيمة "ريال مدريد".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد وينفرد فريق برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" فى الموسم الجارى 2019-2020، بعدما حقق فوزا صعبا من مضيفه ليجانيس ، بعدما حول تأخره بهدف إلى الانتصار بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما اليوم السبت الماضي.

يذكر أن برشلونة يستضيف نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء بعد غد الأربعاء على ملعب "الكامب نو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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