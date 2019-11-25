حبس عاطل لاتهامه بسرقة "توك توك" بالإكراه في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة "توك توك" من قائدها بالإكراه وشاشة تليفزيون من أحد المقاهى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من سائق، مُقيم بدائرة القسم، يفيد أنه أثناء قيادته مركبة "توك توك" خاصته بدائرة القسم طلب منه شخص مجهول توصيله وعقب وصولهما لإحدى المناطق بدائرة القسم هدده باستخدام سلاح أبيض "كتر" وقام برش سبراى على وجهه، واستولى منه على مركبة التوك توك ومبلغ مالى وهرب.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل، سبق اتهامه فى 11 قضية "سرقة، سلاح أبيض، سرقة بالإكراه"، مُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله مركبة "التوك توك" المُبلغ بسرقتها، وبحوزته الأداة المستخدمة "كتر" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الإسبراى بإلقائه بالطريق العام، وبتطوير مناقشته قرر أنه عقب إرتكابه الواقعة توجه بالتوك توك لمنطقة المتراس دائرة القسم وجلس على أحد المقاهى وقام بمغافلة مالكها وإستولى على شاشة تليفزيون، وأرشد عنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.