Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل لاتهامه بسرقة "توك توك" بالإكراه في الإسكندرية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة "توك توك" من قائدها بالإكراه وشاشة تليفزيون من أحد المقاهى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من سائق، مُقيم بدائرة القسم، يفيد أنه أثناء قيادته مركبة "توك توك" خاصته بدائرة القسم طلب منه شخص مجهول توصيله وعقب وصولهما لإحدى المناطق بدائرة القسم هدده باستخدام سلاح أبيض "كتر" وقام برش سبراى على وجهه، واستولى منه على مركبة التوك توك ومبلغ مالى وهرب.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل، سبق اتهامه فى 11 قضية "سرقة، سلاح أبيض، سرقة بالإكراه"، مُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله مركبة "التوك توك" المُبلغ بسرقتها، وبحوزته الأداة المستخدمة "كتر" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الإسبراى بإلقائه بالطريق العام، وبتطوير مناقشته قرر أنه عقب إرتكابه الواقعة توجه بالتوك توك لمنطقة المتراس دائرة القسم وجلس على أحد المقاهى وقام بمغافلة مالكها وإستولى على شاشة تليفزيون، وأرشد عنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعتين

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status